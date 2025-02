Na quarta jornada do grupo 7 de qualificação, Hugo Neves, aos 13, André Coelho, aos 27, e Bruno Coelho, aos 35, apontaram os golos de Portugal, que soma 12 pontos e já não sairá da liderança, pois, com seis pontos em discussão, Países Baixos tem cinco, a Andorra tem três e a Macedónia do Norte conta com apenas um, no derradeiro lugar.

Perante um pavilhão muito bem composto no apoio à equipa das ‘quinas’, Lúcio foi o primeiro a criar perigo, aos seis minutos, acertando no poste, o mesmo destino que a tentativa de Pany Varela teve, aos 12, num início de jogo disputado a um ritmo baixo.

A Macedónia do Norte tentou desde muito cedo equilibrar o nível de forças com um ‘5×4’ que pouco perigo ia causando junto da baliza de Edu, que, contudo, se mostrou atento depois de um erro defensivo luso, travando o remate de Ivan Krstevski, aos seis.

O ‘nulo’ acabou por se desfazer naturalmente aos 13, por intermédio de Hugo Neves, a rematar cruzado ao segundo poste após um canto apontado por Pany Varela, embora os macedónios tenham respondido rápido, mas o desvio de Jakup Ramadan saiu curto.

O intervalo chegou com a vantagem tangencial da equipa das ‘quinas’, justificada pelas várias ocasiões que Antonio Petrovski foi parando, e o segundo tempo seguiu a mesma tendência, embora materializada com o 2-0, de André Coelho, aos 27 minutos de jogo.

O fixo combinou bem com Hugo Neves e bateu Antonio Petrovski, que, aos 34, iria ser ultrapassado em ‘drible’ por Lúcio, que recebeu um grande passe de Tiago Brito, mas o disparo muito perigoso foi cortado de forma providencial por um futsalista macedónio.

Numa fase em que a Macedónia do Norte já tinha tentado de tudo no ‘5×4’, com vários jogadores a desempenhar o papel de guarda-redes avançado, Bruno Coelho recuperou a bola e atirou para a baliza, aos 35, sentenciando o triunfo e o respetivo apuramento.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Portugal — Macedónia do Norte, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Hugo Neves, 13 minutos.

2-0, André Coelho, 27.

3-0, Bruno Coelho, 35.

Equipas:

– Portugal: Edu, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela e Tiago Brito. Jogaram ainda Afonso Jesus, Diogo Santos, Tiago Sousa, Lúcio, André Coelho, Hugo Neves, Miguel Ângelo, Pauleta e Bernardo Paçó.

Selecionador: Jorge Braz.

– Macedónia do Norte: Antonio Petrovski, Ivan Krstevski, Dragan Petrovic, Jakup Ramadan e Zoran Leveski. Jogaram ainda Mario Blagojevski, Martin Todorovski, Taulant Ismaili e Berat Ramadani.

Selecionador: Vasil Skenderovski.

Árbitros: Ugur Cakmak e Hakan Tezcan (Turquia).

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: Cerca de dois mil espetadores.