Quarto classificado do Grupo II, o conjunto luso precisava que a Áustria fosse derrotada pela Islândia no último encontro, para assegurar a segunda e última vaga no pré-olímpico, que se vai disputar em março.

Portugal assegurou também o sétimo lugar no Euro2024, que se disputa na Alemanha, a segunda melhor prestação de sempre em campeonatos europeus, depois do sexto posto em 2020.