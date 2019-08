Emanuel Silva, que persegue a quinta presença olímpica, João Ribeiro, que procura a segunda, e os jovens Messias Baptista e David Varela, que ambicionam a estreia em Jogos, competem às 12:21, horas de Lisboa, sabendo que o sétimo lugar vale a presença em Tóquio em 2020.

O K4 500, que substitui o K4 1.000 que esteve no Rio2016, no qual Portugal foi sexto, apurou-se com o segundo lugar na meia-final.

Até ao momento, apenas Fernando Pimenta, medalha de bronze em K1 1.000, garantiu a presença da canoagem lusa no Japão, sendo que a seleção ainda espera pela confirmação do K1 200 feminino, depois do oitavo lugar de Teresa Portela.

Pimenta defende hoje o título mundial em K1 5.000, no evento que encerra dos Mundiais de Szeged, a capital internacional da canoagem.

Hélder Silva competirá ainda na final de C1 200, que caiu do programa olímpico, tentando melhorar o sexto lugar de 2018.