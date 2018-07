A seleção portuguesa de hóquei em patins somou hoje a terceira goleada no Grupo A da 53.ª edição do Europeu, em três embates, ao superar a Áustria por 15-1, em encontro da quarta jornada, na Corunha, em Espanha.

João Rodrigues, que havia apontado seis golos no primeiro jogo e quatro no segundo, voltou a ser o melhor marcador da formação das ‘quinas’, agora com cinco. Gonçalo Alves (três), Hélder Nunes (três), Vítor Hugo (dois) e Rafa (dois) marcaram os outros.

Portugal, apurado desde a terceira ronda, na qual folgou, segue com os mesmos nove pontos da França, com quem discutirá na quinta-feira a vitória no Grupo A, sendo que lhe basta o empate, pois tem melhor diferença entre golos marcados e sofridos.