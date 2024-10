Depois de três vitórias no grupo, Portugal averbou o primeiro empate, passando a somar 10 pontos, mais três do que o segundo classificado, a Croácia, que empatou 3-3 na Polónia, terceira, com quatro. A Escócia conquistou o primeiro ponto, mas continua na última posição.

A equipa comandada por Roberto Martínez pode confirmar o apuramento na próxima jornada, a quinta e penúltima, em 15 de novembro, quando receber a Polónia.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Liga A apuram-se para os quartos de final, naquela que é a primeira edição em que se realiza esta fase a eliminar, antes da habitual ‘final four’.