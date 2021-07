01h00 / 1 ago - Portugal vs. Japão

Andebol, fase de grupos

A seleção portuguesa de andebol perdeu esta sexta-feira por 34-28 com a Dinamarca, mas está a uma vitória frente ao Japão de se apurar para os quartos de final dos Jogos Olímpicos.

Portugal, atual quarto classificado (última posição de acesso aos ‘quartos’), com dois pontos, tem vantagem direta com o Bahrain, quinto colocado, com os mesmos pontos, dado que venceu a seleção do médio oriente por 26-25.

02h35 / 1 ago - Auriol Dongmo

Final lançamento do peso

Auriol Dongmo ‘despachou’ a qualificação no primeiro ensaio, arremessando o engenho a 18,80 metros, precisamente a marca de apuramento para a final.

A campeã da Europa em pista coberta chegou a Tóquio2020 com o quinto registo do ano, com o recorde nacional de 19,75 metros, alcançado em Huelva, em Espanha, a 3 de junho, tendo concluído o apuramento no oitavo posto.

12h20 / 1 ago - Patrícia Mamona

Final triplo salto

Patrícia Mamona, de 32 anos, conseguiu a qualificação direta logo no primeiro salto, quando necessitava de igualar ou superar 14,40 metros ou ser uma das 12 melhores da qualificação para estar na final olímpica.

A campeã da Europa em pista coberta, em 2021, e ao ar livre, em 2016, tem como melhor resultado do ano os 14,66 metros obtidos no triunfo na etapa da Liga de Diamante do Mónaco, em 9 de julho, que lhe permitiram reforçar o recorde nacional, que já lhe pertencia.

A saltadora do Sporting cumpre a terceira presença olímpica, depois do sexto lugar no Rio2016 e do 13.º posto em Londres2012.

07h33 / 2 ago – Jorge Lima e José Costa

Medal Race classe 49er

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa apuraram-se para a 'medal race' da competição de 49er ao manterem a sexta posição na classificação geral da prova.

A dupla portuguesa terminou as três últimas das 12 regatas com um 11.º e dois quartos lugares, totalizando 72 pontos, numa classificação liderada pelos neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke, com 52.

Na segunda-feira, Jorge Lima e José Costa serão uma das 10 tripulações que vão disputar a ‘medal race’, regata que contabiliza o dobro dos pontos, com os finalistas olímpicos a transportarem a totalidade da pontuação da primeira fase da prova.

12h00 / 2 ago – Liliana Cá

Final lançamento do disco

Liliana Cá apurou-se para a final do lançamento do disco ao conseguir 62,85 metros no segundo ensaio, conseguindo o oitavo lugar na qualificação. A lançadora natural do Barreiro, de 34 anos, começou o Grupo B do concurso com 57,70, prosseguindo com 62,85 e um ‘nulo’, assegurando um lugar entre as 12 que vão à final.

A estreante em Jogos Olímpicos chegou a Tóquio2020 com a 12.ª melhor marca mundial do ano, com os 66,40 do recorde nacional alcançado em Leiria, em 6 de março último.

