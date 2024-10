O médio do Bayern Munique falhou na terça-feira o arranque do estágio, que também inclui um duelo com a Escócia, e foi a única baixa na lista de 26 jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez.

De acordo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Palhinha foi devidamente autorizado a falhar a sessão devido a motivos pessoais e já hoje estará presente na Cidade do Futebol.

Portugal tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

A formação das ‘quinas’ joga com a Polónia no sábado, em Varsóvia, e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são ambos às 19:45 (horas de Lisboa).

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.