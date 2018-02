Portugal continua no terceiro lugar do ranking FIFA, divulgado esta quinta-feira no site oficial do organismo que rege o futebol mundial, com o top-10 a manter-se inalterado em relação a janeiro.

A seleção lusa, atual campeã europeia, segue no terceiro posto atrás do Brasil, segundo classificado, e da Alemanha, que continua a liderar. Atrás de Portugal, na quarta posição, continua a Argentina, enquanto o quinto posto volta a ser ocupado pela Bélgica. Destaque para a Islândia, país que vai este ano pela primeira vez, na Rússia, disputar um Campeonato do Mundo, tendo subido dois lugares, para o 18.º posto. O Congo protagonizou a maior subida de fevereiro, escalando oito lugares para 88.º, enquanto o Egito foi a seleção que deu o maior ‘trambolhão’, ao perder 13 lugares, baixando para 43.º. Cabo Verde ganhou uma posição e ocupa o 62.º lugar, seguido da Guiné-Bissau, que perdeu 11 e desceu para 94.º. Fora do top-100, continuam Moçambique (107), Angola (141), São Tomé e Príncipe (179), Macau (186) e Timor-Leste (191). ‘Ranking’ da FIFA em 15 de fevereiro: 1. (1) Alemanha, 1.602 pontos. 2. (2) Brasil, 1.484. 3. (3) Portugal, 1.358. 4. (4) Argentina, 1.348. 5. (5) Bélgica, 1.325. 6. (6) Espanha, 1.231. 7. (7) Polónia, 1.213. 8. (8) Suíça, 1.190. 9. (9) França, 1.183. 10. (10) Chile, 1.153.