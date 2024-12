Caso vença a Dinamarca em março do próximo ano, nos ‘quartos’ da Liga das Nações, a seleção portuguesa vai ficar colocada no Grupo F de qualificação e defronta Hungria, Irlanda e Arménia.

Se perder com os escandinavos, Portugal fica então no Grupo C, em que encontrará Grécia, Escócia e Bielorrússia.

Certo é que a equipa as ‘quinas’ irá ficar num agrupamento de quatro seleções, devendo iniciar a fase de apuramento em setembro de 2025.

De acordo com o calendário da FIFA, a fase de qualificação europeia arranca em 21 de março de 2025 e termina em 18 de novembro do mesmo ano, devendo o play-off disputar-se entre 26 e 31 de março de 2026.

Caso não consiga a qualificação direta ou o segundo lugar no futuro grupo, Portugal tem garantido um lugar na fase de play-off, assegurado pela campanha na Liga das Nações, em que venceu o Grupo A1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

O Mundial2026 vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho, sendo coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá.