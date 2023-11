O duelo com os nórdicos, com início agendado para as 19:45, é um de dois encontros de preparação de Portugal na janela internacional de março, com vista à participação no Euro2024.

O adversário da segunda partida particular será divulgado após o sorteio da fase final, que terá lugar na próxima semana, em 02 de dezembro.

A equipa das ‘quinas’, comandada por Roberto Martínez, fechou a fase de qualificação para o Campeonato da Europa com 10 vitórias em 10 encontros no Grupo J, estando garantida como cabeça de série nesse sorteio.

Por seu lado, a Suécia falhou o apuramento para a fase final, tendo terminado em terceiro lugar no Grupo F, atrás de Bélgica e Áustria.

O Euro2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.