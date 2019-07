Portugal desceu do quinto para o sexto lugar no 'ranking' da FIFA, divulgado hoje pelo organismo regulador do futebol mundial, face à subida do Uruguai, que chegou aos quartos de final da Copa América.

Portugal não competiu desde que conquistou a Liga das Nações, uma vitória que se refletiu no 'ranking' de junho, enquanto o Uruguai subiu três posições após a campanha na Copa América, que beneficiou também o campeão Brasil, agora na vice-liderança, atrás da Bélgica. Os 'canarinhos', que se sagraram campeões frente ao Peru (19.º), subiram da terceira para a segunda posição, por troca com a campeã mundial França, agora na terceira posição, enquanto a Inglaterra manteve a quarta.