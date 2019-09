Em março deste ano a equipa das ‘quinas’, orientada pelo selecionador Francisco Neto, tinha alcançado, com o 30.º lugar, a melhor classificação de sempre na hierarquia do futebol feminino mundial.

Portugal inicia na próxima sexta-feira, em 04 de outubro, a campanha de apuramento para o Europeu de futebol de 2021, a realizar em Inglaterra, com uma visita à Albânia (78.ª no ‘ranking’) em Elbasan.

Do grupo E de apuramento fazem ainda parte a Escócia (22.ª), Finlândia (30.ª) e Chipre (119.º), com os vencedores de cada um dos nove grupos, juntamente com os três segundos melhores classificados, a apurarem-se para o Europeu.

Os restantes seis segundos classificados dos nove grupos disputarão um ‘play off’ a duas mãos, em 19 e 27 de outubro de 2020, para definir mais três seleções qualificadas.

Ainda no ‘ranking’ feminino, a liderança continua a pertencer às campeãs mundiais Estados Unidos, que ocupam o primeiro lugar desde junho de 2018, seguidas pela Alemanha, sem segundo, e pela vice-campeã mundial, a Holanda, em terceiro.