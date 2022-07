Já sem hipótese de se qualificar, a seleção lusa recebeu a congénere de Montenegro em Odivelas, num jogo em que, ao intervalo, já perdia por 30-45, terminando a fase de qualificação sem qualquer triunfo.

Num grupo em que se qualificam os três primeiros para a fase seguinte, Montenegro lidera com 10 pontos, seguindo-se a França com nove (menos um jogo) e a Hungria com oito (menos um jogo), com Portugal em último, com apenas seis pontos.