A seleção portuguesa de hóquei em patins empatou hoje 3-3 com a bicampeã Espanha, em jogo da segunda jornada do Grupo A do Campeonato da Europa, que decorre em Sant Sadurni d'Anoia, na Catalunha.

Portugal esteve por duas vezes em vantagem, com golos de João Rodrigues (03 minutos) e Rafa (35), mas permitiu que Martí Casas (24), Pau Vargalló (37) e o benfiquista Nil Roca (40) colocassem os espanhóis na frente, antes de Gonçalo Alves empatar o encontro no último minuto (50). A seleção nacional, que tinha vencido a Itália (7-4) na segunda-feira, comanda o Grupo A, com quatro pontos, mais dois do que a Espanha, segunda, enquanto a França está na terceira posição, com um, e os italianos na quarta, sem pontos, sendo que estas duas formações ainda se defrontam hoje, a partir das 20:00 (hora em Lisboa). Na terceira e última jornada do grupo, Portugal terá pela frente a França, na quarta-feira, às 17:30. O Campeonato da Europa de hóquei em patins decorre até sábado em Sant Sadurni d'Anoia, na Catalunha.