No Luzhniki Beach Soccer Stadium, a equipa portuguesa entrou bem no encontro e adiantou-se cedo no marcador, logo aos dois minutos, por Leo Martins, a equipa do Omã igualou aos 11, com um golo de Al Zadjali, mas Portugal respondeu de imediato, com o 'bis' de Leo Martins, também aos 11.

No segundo período, o Omã voltou a igualar, aos 13, por Jalal al Sinani, numa altura em que estava com menos uma unidade, e passou para a frente aos 14, ao beneficiar de um autogolo de Fábio Costa, no momento em que a equipa daquele sultanato tinha reposto o número de jogadores em campo.

Portugal não acusou a desvantagem e ainda antes do final deste período passou para a frente no marcador, com os golos de Fábio Costa (20) e de Leo Martins (21), tendo o guarda-redes Andrade ampliado para 5-3 (24), num lance em que ainda tirou benefício de um desvio de um adversário.

Com este triunfo, Portugal fecha a primeira jornada na frente do grupo, com três pontos, os mesmos que o primeiro, o Senegal, que, por ter goleado (6-1) o Uruguai, leva vantagem na diferença de golos.

Na próxima jornada, a disputar no domingo, a seleção portuguesa defronta o Senegal.