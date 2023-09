Foi a única vez que as duas seleções se defrontaram, com os britânicos a deixarem Lisboa com uma diferença de 91 pontos, resultado que perdurou como o mais pesado sofrido pelos ‘lobos’ até à derrota com a Nova Zelândia (108-13), no Mundial de 2007.

Portugal e País de Gales voltam a encontrar-se, 29 anos depois, em Nice, na segunda vez em que a seleção lusa marca presença na maior competição mundial da modalidade.

Os britânicos voltam a assumir o favoritismo no encontro, mas as realidades de ambas as seleções são bastante diferentes de então, embora os britânicos continuem a ser uma das maiores potências europeias e mundiais da modalidade.

Os ‘lobos’, que no Mundial de 2007 ainda se apresentaram como uma equipa quase completamente amadora, chegam ao Campeonato do Mundo de França2023 com um grupo em que cerca de metade dos jogadores jogam nos campeonatos profissionais franceses.

Orientados por Patrice Lagisquet, que enquanto jogador disputou a primeira final de sempre de um Mundial, em 1987, frente à Nova Zelândia (perdeu 29-9), os portugueses chegam ao Mundial de 2023 com o objetivo de conseguir o seu primeiro triunfo de sempre na competição.

A seleção portuguesa foi a última das 20 equipas presentes no Mundial de França2023 a conseguir a qualificação.

Fê-lo num torneio de repescagem, em novembro de 2022, no Dubai, após empatar 16-16 com os Estados Unidos, beneficiando da melhor diferença de pontos marcados e sofridos em relação aos norte-americanos, graças a triunfos sobre Hong Kong (42-14) e Quénia (85-0).

Já o País de Gales, encontra-se qualificado desde o Mundial do Japão2019, após vencer o Grupo D, uma vez que os três primeiros classificados de cada grupo ficam automaticamente apurados para o evento seguinte.

Os galeses acabaram por terminar esse Mundial em quarto lugar, após perderem nas meias-finais com a África do Sul (19-16) e no jogo da medalha de bronze com a Nova Zelândia (40-17).

No ranking da World Rugby, o País de Gales ocupa atualmente o oitavo lugar, tendo subido duas posições após o triunfo sobre Fiji, no domingo, na jornada inaugural do França2023, enquanto Portugal é a 16.ª seleção da tabela.

País de Gales e Portugal disputam o Grupo C do Mundial de França2023, juntamente com Austrália, Fiji e Geórgia.

Os ‘lobos’ ainda não se estrearam na competição, mas os galeses já venceram os fijianos, por 32-26, no domingo, enquanto a Austrália bateu a Geórgia por 35-15 no dia anterior.

Desta forma, Austrália e País de Gales lideram o Grupo C, com cinco pontos, seguidos por Fiji, com dois pontos, e Portugal e Geórgia, ainda sem pontuar.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal disputa o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (sábado), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França2023 decorre desde sexta-feira até 28 de outubro.