A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para os quartos de final do Mundial, no Egito, ao perder por 32-23 com a França, em encontro da terceira jornada do Grupo III da Ronda Principal.

Portugal, que ao intervalo já perdia por 16-12, precisava de bater os gauleses, campeões mundiais em 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017, para seguir em frente e atingir pela primeira vez o 'top 8', superando o 12.º posto de 2003, em solo luso. Na classificação do Grupo III, a formação comandada por Paulo Pereira ficou no terceiro lugar, com seis pontos, contra oito da Noruega, segunda, e 10 da França, primeira, que se qualificaram para os quartos de final.