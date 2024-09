A equipa de Roberto Martinez, que chamou 25 jogadores, tem uma sessão agendada para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 17:00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

Nas escolhas do selecionador nacional, que começa um novo ciclo depois da participação no Europeu da Alemanha, em que ficou pelos quartos de final, destaque para as estreias de Renato Veiga, Tiago Santos e Quenda, bem como para os regressos de Trincão, Pedro Gonçalves e o guarda-redes Rui Silva, estes dois últimos pela primeira vez nas opções do técnico espanhol.

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe na quinta-feira a Croácia, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

A seleção nacional está inserida no grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.

Lista dos 25 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Silva (Betis Sevilha, Esp).

– Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Tiago Santos (Lille, Fra) e Renato Veiga (Chelsea).

– Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra) e Pedro Gonçalves (Sporting).

– Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Geovany Quenda (Sporting) e Francisco Trincão (Sporting).