A seleção portuguesa de futebol voltou hoje aos treinos após o empate 3-3 com a Espanha, na estreia no Mundial2018 de futebol, em sessão que não contou com os 11 titulares de sexta-feira em Sochi, Rússia.

Fernando Santos poupou os seus pupilos sujeitos a maior esforço, que somente fizeram trabalho de ginásio, em recuperação que inclui ainda banhos e massagens.

A equipa viajou depois do jogo e só se instalou no centro de estágio por volta das 04:00 da madrugada.

Quaresma, João Mário e André Silva, que entraram no decurso do encontro do grupo B, também evoluíram com o restante conjunto, brindado com um calor até hoje não experienciado em Kratovo, 50 quilómetros sudeste de Moscovo.

O apronto iniciou a preparação para o desafio de quarta-feira com Marrocos em Moscovo, o segundo na ?poule’ que termina a 25 de junho frente ao Irão de Carlos Queiroz, em Saransk.

Com os guarda-redes Beto e Anthony Lopes a trabalhar à parte, com Fernando Justino, Fernando Santos dividiu os disponíveis em dois, primeiro recreando-se com bola e depois num exercício com duas equipas e quatro pequenas balizas, em curto espaço de terreno.

Quaresma, Bruno Alves, Adrien, Mário Rui e Manuel Fernandes alinharam de preto, sendo que de colete laranja ficaram André Silva, Gelson, João Mário, Ricardo e Rúben Dias.

Cumprida a primeira jornada, o grupo B é liderado pelo Irão, que bateu Marrocos por 1-0, enquanto os rivais ibéricos partilham o segundo posto, com apenas um ponto.