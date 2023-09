No principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Roberto Martínez teve à disposição os guarda-redes Rui Patrício, José Sá e Diogo Pinto, dos sub-20, os defesas João Cancelo, Toti Gomes, António Silva e Danilo Pereira, os médios João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva e Otávio e os avançados João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos, enquanto os restantes convocados ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores de campo disponíveis realizaram trabalho de aquecimento com bola e sem bola, assim como os três guarda-redes, mas junto de uma baliza.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam ambas três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero e é último.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.