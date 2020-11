Os 25 convocados por Fernando Santos concentram-se à noite na Cidade do Futebol, em Oeiras, e “não haverá qualquer atividade media”, conforme indicou no domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que o primeiro treino deverá acontecer na terça-feira, véspera de receber a Andorra, no Estádio da Luz.

Tal como já tinha acontecido em setembro e outubro, os treinos serão totalmente fechados aos órgãos de comunicação social, devido à pandemia de covid-19.

Os avançados Pedro Neto (Wolverhampton) e Paulinho (Sporting de Braga) integram pela primeira vez os 25 ‘eleitos’ de Fernando Santos para os últimos encontros da equipa das 'quinas' em 2020, ao contrário do experiente central Pepe (FC Porto), que ficou de fora, devido a lesão.

Em relação à última convocatória, Fernando Santos deixou de fora Bruno Varela (Vitória de Guimarães), Sequeira (Sporting de Braga), Daniel Podence (Wolverhampton, Ing), Rafa Silva (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale).

O lateral esquerdo Mário Rui, que foi retirado da última convocatória, uma vez que foi impedido de sair de Itália devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, volta a estar nas escolhas, tal como José Fonte, Anthony Lopes e Cristiano Ronaldo, que testaram positivo ao novo coronavírus na anterior concentração da seleção.

A seleção portuguesa tem agendado um particular com Andorra, na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, detentor do troféu, lidera o grupo, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.