A seleção portuguesa de futebol já está em Genebra, onde vai defrontar a Holanda, na segunda-feira, no segundo particular em solo suíço de preparação para o Mundial2018.

Depois de treinar de manhã em Zurique, no Estádio Letzigrund, onde na sexta-feira venceu o Egito, por 2-1, a equipa lusa viajou às 14:30 (horas de Lisboa) para Genebra, tendo chegado ao hotel cerca de uma hora e meia depois.

À espera da seleção, cerca de uma vintena de portugueses, desapontados por não terem chegado perto dos seus ídolos, ficando à porta do hotel nos arredores de Genebra.

“Estou um bocado dececionado, pois pensava vê-los. Não consegui, apenas ao longe. É frustrante. Pelo menos podiam dizer acenar às pessoas. Sabem que estamos com eles. Bom, entendo que tiveram um jogo ontem [na sexta-feira] e que ganharam apenas no fim. A gente perdoa, é a nossa seleção. Amanhã [no domingo] tentarei no treino e segunda vou ao jogo para lhes dar ânimo”, disse Eduardo Ratano.

Andreia Perdigoto vinha em busca de “algo” de Quaresma e Cristiano Ronaldo – “tocar-lhes ou uma foto” – mas o melhor que conseguiu foi ver, ao longe, os internacionais lusos a sair do autocarro e a entrar no hotel.

“Vou saber onde é o treino e vou tentar novamente amanhã. Na segunda-feira lá estarei a apoiar. Confio que vamos ganhar pelo menos por dois ou três”, vaticinou.

No domingo, a seleção lusa vai treinar no estádio de Genebra sendo que o selecionador Fernando Santos e um futebolista devem fazer a antevisão do jogo, em conferência de imprensa.

Depois destes dois particulares, Portugal já tem agendados mais três, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 02 de junho, na Bélgica, e em 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.

Em 09 de junho, a comitiva lusa parte para a Rússia, onde começa o Mundial2018 em 15 de junho, frente à Espanha. No dia 20, mede forças com Marrocos e, no dia 25, com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.