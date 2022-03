Na lista hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), está Pedro Pichardo, campeão olímpico e europeu em pista coberta do triplo salto.

Destaque ainda para as presenças de Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica e campeã europeia de pista coberta de triplo salto, e Auriol Dongmo, campeã europeia do peso em pista coberta e detentora da melhor marca mundial do ano, com 19,90 metros.

Carlos Nascimento (60 metros), Francisco Belo (peso) e Tiago Luís Pereira (triplo salto) tinham conseguido mínimos em 2021, mas não os confirmaram este ano, acabando, no entanto, por ser convocados para os Mundiais de Belgrado, de 18 a 20 de março.

Também entre os convocados estão Abdel Larrinaga (60 metros barreiras), Cátia Azevedo (400 metros), Isaac Nader (1.500), Lorene Bazolo e Rosalina Santos (60 metros).

Esta será a segunda maior delegação portuguesa em Mundiais de pista coberta, apenas superada pela edição disputada em Lisboa, em 2001.

Por ser país organizador, Portugal usou a faculdade de inscrever um atleta nas provas que quis e assim chegou-se ao total de 17 lusos em competição no então denominado Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

Tirando essa edição, nunca Portugal tinha entrado na ‘casa das dezenas’ na lista de inscritos, sendo a delegação mais numerosa a de Barcelona1995, com nove atletas. Em Budapeste2004 e Birmingham2018 estiveram oito.

Lista de convocados:

– Femininos:

Auriol Dongmo (Sporting), lançamento do peso

Cátia Azevedo (Sporting), 400 metros

Patrícia Mamona (Sporting), triplo salto

Lorene Bazolo (Sporting), 60 metros

Rosalina Santos (Sporting), 60 metros

– Masculinos:

Abdel Larrinaga (Sporting), 60 metros barreiras

Carlos Nascimento (Sporting), 60 metros

Francisco Belo (Benfica), lançamento do peso

Isaac Nader (Benfica), 1.500 metros

Pedro Pablo Pichardo (Benfica), triplo salto

Tiago Luis Pereira (Sporting), triplo salto