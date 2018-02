A seleção portuguesa registou hoje, na cidade grega de Chalkida, a quarta derrota consecutiva no grupo D da fase de qualificação para o Eurobasket feminino de 2019, perdendo 81-59 com a Grécia.

Portugal entrou bem no jogo e equilibrou a contenda durante o primeiro período, o qual perdia apenas por dois pontos (25-23) no final e em que pontificou a base-extremo Maria João Correia, autora de 13 pontos nos 10 minutos iniciais.

A equipa lusa, que ocupa o último posto da ‘poule’, chegou a estar a vencer no início do segundo período, embora por apenas um ponto (35-34), mas as basquetebolistas helénicas reagiram e recuperaram a vantagem no marcador, atingindo o intervalo com uma vantagem de 12 pontos (46-34).

Ao somar um parcial de 21-14 no terceiro período, a Grécia consolidou a sua superioridade e entrou para os derradeiros dez minutos com uma vantagem de 19 pontos (67-48).

No global, a formação grega revelou-se mais forte e experiente, tendo dominado a luta das tabelas (40/30 em ressaltos), efetuado mais assistências (25/11) e sido mais eficaz a atirar ao cesto – 46,6% contra 35,2% da equipa das ‘quinas’.

Maria João Correia foi a melhor anotadora da partida, com 24 pontos convertidos.

Na quinta jornada, agendada para o dia 17 de novembro, Portugal recebe Israel, enquanto a Inglaterra enfrenta a Grécia.

Qualificam-se para a fase final do Eurobasket de 2019, que se realiza em agosto desse ano na Sérvia e Letónia, os primeiros classificados de cada um dos oito grupos, mais os seis melhores segundos classificados.