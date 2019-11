Depois do empate (1-1) na terça-feira, a equipa das ‘quinas’, treinada por José Luís Mendes, voltou a não conseguir superiorizar-se ao adversário, que apontou os golos na primeira parte por Eloy De Pablos de Diego (09) e Alejandro Moñino (10), sendo que, pelo meio, também aos 10, Carlos Monteiro havia reduzido.

No segundo tempo, Portugal deu a volta ao marcador no Pavilhão Municipal Angra do Heroísmo, através de Tiago Santos (26) e, novamente, com um golo de Carlos Monteiro (32), mas a Espanha assegurou o triunfo na reta final, por Nicolás Marrón Bleda (34) e Adrián Rivera González (38).