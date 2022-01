A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje frente à Hungria, por 31-30, com um golo nos últimos segundos, na segunda jornada do grupo B do Euro2022, e complicou as hipóteses de seguir em frente na competição.

Depois da derrota na estreia frente à Islândia, a equipa portuguesa até entrou bem no jogo frente à congénere anfitriã da Hungria e conseguiu chegar a intervalo a vencer por 15-14, mas os húngaros deram a volta ao marcador na segunda parte e vencerem com um golo a quatro segundos do fim, num jogo pautado pelo equilíbrio. Com este resultado, a Hungria soma dois pontos, os mesmos de Islândia e Países Baixos, que se defrontam hoje, enquanto Portugal está em último, ainda sem pontuar. A equipa das ‘quinas’ necessita agora de uma vitória dos islandeses frente aos neerlandeses, de modo a manter a esperança de chegar a um dos dois lugares de apuramento para a fase seguinte na última jornada. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram