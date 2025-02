A seleção portuguesa de basquetebol perdeu hoje com Israel por 84-78, em Riga, na Letónia, na quinta jornada do Grupo A de qualificação, horas depois de garantir o apuramento para a fase final do Europeu de 2025.

Bola de basquetebol em Lisboa, 10 de abril de 2022, ANTÓNIO COTRIM/LUSA Lusa