Portugal perdeu hoje com a Suécia por 79-60, em jogo da quarta jornada do grupo C da segunda fase de pré-qualificação para o Mundial de basquetebol, adiando o apuramento para a fase seguinte.

Em Matosinhos, a equipa lusa, que chegou ao intervalo em vantagem por um ponto (32-31), falhou o triunfo e assim o consequente apuramento para a fase seguinte. Na terça-feira, Portugal tem nova oportunidade de garantir a passagem à fase seguinte – apuram-se os dois primeiros do grupo -, precisando para isso de vencer o Luxemburgo, conjunto que já derrotou na segunda jornada por 83-74.