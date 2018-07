A seleção portuguesa de voleibol de sub-20 despediu-se hoje do Europeu2018 com uma derrota na 'negra' com a República Checa, por 3-2, em jogo referente à última jornada do grupo 1, disputado em Ede, na Holanda.

Portugal perdeu pelos parciais de 18-25, 27-25, 30-28, 22-25 e 17-19, falhando o objetivo de terminar entre os oito primeiros classificados, mas deixou uma boa imagem no jogo frente ao líder do grupo 1, que avança para as meias-finais da prova.

A República Checa controlou e venceu o primeiro parcial, por 25-18, mas foi surpreendida pela reação lusa, que venceu os dois seguintes pela margem mínima, aos 27-25 e 30-28, e que lhe permitiu assumir o comando do marcador (2-1).

O triunfo da seleção checa no quarto parcial, por 25-22, levou a decisão do encontro para a ‘negra’, que principiou favorável à seleção portuguesa (4-1, 12-10 e 17-16). No entanto, três pontos consecutivos dos checos garantiram o triunfo no ‘set’, por 19-17, e no jogo (3-2).

David Araújo, com 29 pontos, foi o principal ‘marcador’ da seleção lusa, que se despede do Europeu2018, a decorrer na Holanda e na Bélgica, no quinto lugar do grupo 1, embora que à condição, dado que pode ser ainda ultrapassado pela Finlândia.