Os 3.000 m2 do espaço distribuídos por três pisos contam tudo sobre a história do futebol, sendo que os visitantes começam logo por ser surpreendidos por um arco-íris feito criado com as camisolas das 211 seleções membros da FIFA, começando à esquerda no amarelo, passando pelos azuis, verdes, brancos e terminando nos vermelhos, onde se inclui Portugal.

Depois de aprender sobre as origens da história do futebol e das suas estruturas, as escadas levam-nos ao andar inferior, onde se destaca a “linguagem” deste desporto, como se fala e vê em todo o Mundo, com tributos a vários dos pioneiros da modalidade, bem como às grandes lendas que tornaram este no mais amado desporto da história da humanidade.

O museu é fértil em desafios de interação com o visitante, que começam neste piso, no qual se pode assistir também a um filme de oito minutos que resume a paixão do futebol em imagens de vários mundiais.

É neste andar que pode ser apreciar o troféu a entregar aos campeões do mundo.

No andar superior, destacam-se os afetos que o futebol provoca na sociedade, com um conjunto de exemplos inspiradores, como as Dick Kerr Ladies, equipa feminina criada em 1917 – extinta em 1965 – que chegou a jogar perante mais de 50.000 espetadores e fez várias digressões mundiais, ajudando a mudar o papel da mulher na sociedade.

O caso ainda de pescadores de uma ilha de El Salvador que um dia foram surpreendidos, ao serem desafiados a sair das areias de uma praia da sua pobre aldeia para representar o país num Mundial de futebol de praia, atingindo as meias-finas e tornando-se, subitamente, heróis nacionais.

O futebol na vida de um invisual em França ou o impacto de um pequeno campo sintético para crianças que vivem em ilhas flutuantes na Indonésia estão também entre o lote de casos inspiradores.

Os fãs têm também um ‘pinball’ humano, onde podem testar as suas habilidades com bola, e, logo a seguir, há exemplos de criatividade, ou seja, de como nos vários países do Mundo o génio humano improvisa bolas de futebol.

