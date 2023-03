A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na terça-feira, Roberto Martínez contou com todos os 25 jogadores convocados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, assim como Diogo Leite e Gonçalo Inácio, as duas caras novas nas opções do técnico espanhol.

Antes da sessão de trabalho, às 16h45, Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do duelo com o Liechtenstein em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

O encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, Portugal joga a segunda ronda do grupo no Luxemburgo. Portugal também vai defrontar a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.