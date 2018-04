A seleção sub-23 de Portugal terminou hoje em quarto e último lugar a sua participação na Taça Latina de hóquei em patins, disputada em Saint-Omer, França, e em que defendia o título.

A seleção lusa já vinha de derrotas com França e Espanha e agora a Itália não foi exceção, com os transalpinos a chegaram ao 6-4 no final do marcador.

Portugal até começou a ganhar, com um golo de Luís Melo aos 11 minutos, chegando o intervalo já com 1-1.

Na segunda parte, Luís Melo ainda fez o 2-1, após o que os italianos viraram para 3-2 a seu favor. Gonçalo Nunes empatou a 3-3 e de seguida os transalpinos 'embalaram' para 6-3, com Vieirinha a atenuar a derrota, a cinco segundos do fim.

A Espanha, com duas vitórias, é praticamente vencedora do torneio, que ganha mesmo perdendo no último jogo, contra França, desde que seja por uma diferença máxima de cinco golos.