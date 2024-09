No Stade de France, Carolina Duarte, que tinha sido a mais rápida nas eliminatórias dos 400 metros T13 (55,99 segundos), correu a final em 55,52, terminando atrás da azeri Lamyia Valiyeva, que foi prata com 55,09, e da brasileira Rayane Silva, que assegurou o ouro como novo recorde mundial (53,55).

O bronze de Carolina Duarte, vice-campeã mundial da distância, foi a terceira medalha do atletismo português em Paris2024, depois de Miguel Monteiro se ter sagrado campeão paralímpico do lançamento do peso F40, e de Sandro Baessa ter conquistado a prata nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual).

No boccia, Cristina Gonçalves também conseguiu uma medalha de ouro no torneio individual de BC2, permitindo o regresso da modalidade às medalhas, depois de ter ficado sem pódios em Tóquio2020.

O nadador Diogo Cancela conquistou o bronze nos 200 metros estilos SM8, feito repetido pelo ciclista Luís Costa na prova de contrarrelógio de estrada H5, e pelo judoca Djibrilo Iafa, em -73 kg.

No último dia das competições de natação, Portugal marcou presença em três finais, com o medalhado Diogo Cancela a terminar em sétimo a final dos 100 metros mariposa S8, e Tomás Cordeiro e Daniel Videira a serem oitavos nos 200 metros estilos SM10, e 100 metros costas S6, respetivamente.

No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, o canoísta Alex Santos terminou na oitava posição, com um diploma, a final dos 200 metros da classe Kl1.

Depois de ter cronometrado 53,10 segundos na meia-final, disputada hoje de manhã, e assegurando presença na final A, Alex Santos melhorou o tempo, cronometrando 52,14 na prova decisiva, que terminou no oitavo posto.

No ciclismo, Telmo Pinão disputou a sua última prova em Paris2024, terminando na 17.ª posição, a competição de estrada das classes C1-C3, corrida numa distância de 71 quilómetros.

Ao 11.º dia de competição, Portugal somou a sétima medalha em Paris2024, igualando os resultados de Pequim2008, depois de ter conseguido três pódios em Londres2012, quatro no Rio2016 e dois em Tóquio2020.