O jogo foi muito disputado do princípio ao fim, só se decidindo no quinto confronto, em que Tiago Apolónia bateu Jan Persson por 3-2, com os parciais de 8-11, 11-7, 2-11, 11-8 e 11-7.

Tinha sido justamente Persson a adiantar a Suécia, quando ganhou a Marcos Freitas por 3-2 (11-5, 8-11, 12-10, 8-11 e 11-4).

Na sua primeira prestação, Tiago Apolónia superou Mattias Falck, também por 3-2, com 7-11, 11-1, 11-4, 4-11 e 12-10.

Nova vantagem sueca (2-1), com a vitória de Truls Moregard sobre João Monteiro - o quadro final registou 3-1 (11-8, 12-10, 10-12 e 11-8).

A reviravolta foi lançada por Marco Freitas, que bateu Mattias Falck por 3-1, relançando o jogo. Os parciais foram 11-8, 11-8, 8-11 e 11-7.

Portugal espera agora pelo vencedor do Alemanha-França, que se disputa ainda hoje. A final está marcada para as 16:00 de domingo.

No domingo, haverá missão dupla para os lusos, já que a seleção feminina também chegou à final, o que acontece pela primeira vez, ao derrotar nas 'meias' a Hungria por 3-1.

As portuguesas estão a superar-se em toda a linha, já que nunca tinham atingido sequer a ronda dos quartos de final.

A equipa lusa, apenas 26.ª do 'ranking' europeu, chegou rapidamente aos 2-0, através de Fu Yu, que derrotou Dora Madarasz por 3-0 (11-9, 11-5 e 11-9) e de Jieni Shao, que bateu Georgina Pota por 3-1 (11-7, 7-11, 11-9 e 11-9).

As húngaras ainda reduziram, quando Szandra Pergel derrotou Leila Oliveira por 3-1 (11-13, 11-5, 11-7 e 11-8), mas Fu Yu fechou o encontro favorável a Portugal, ao vencer Georgina Pota por 3-1 (11-9, 11-4, 7-11 e 11-4).

O adversário de Portugal na final, agendada para as 13:00 de domingo, é a Roménia, equipa campeã europeia em título e que detém quatro troféus europeus. A formação romena é a segunda da lista europeia e oitava do 'ranking' mundial.