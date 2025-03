“Sabemos que vamos enfrentar uma seleção difícil. A sua principal característica é a forma aguerrida, energética como está nos jogos, além do seu público. Se conseguirmos igualar energia, querer, acho que vamos competir pelo jogo. Se formos melhores, mais aguerridos, podemos vencer os dois jogos. Temos de lutar os 90 minutos para trazer para Portugal a vitória”, assumiu.

Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o defesa do Manchester United garante a que seleção portuguesa tem “a capacidade de entrar para ganhar” em todas as ocasiões.

“Nas últimas competições saímos sempre com a sensação que podíamos ter ido mais longe. A cada jogo temos de tentar evoluir. Temos uma boa oportunidade de estar na ‘final four’ e competir para um torneio”, afirmou.

Questionado sobre se esta é a melhor seleção de sempre de Portugal, Dalot considerou que essa é uma questão subjetiva e que “os que ganham é que são lembrados”, como aconteceu com a equipa que ganhou o Euro2016.

“Se queremos ser lembrados como a melhor seleção do futebol português temos de ganhar. Não basta termos grande talento, se não conseguirmos materializar isso em troféus, não nos podemos igualar. Temos qualidade, talento, mas temos de o materializar em conquistas”, afirmou.

Dalot, que hoje faz 26 anos, acredita que todos os jogadores sabem que “ser jogador da seleção é algo que nunca é garantido” e tenta “aproveitar ao máximo”, querendo entrar para “a história de Portugal, como um dos que conquistaram um título pela seleção”.

Já habituado a celebrar o aniversário na seleção AA, Dalot considera-se um jogador “mais experiente, mais maduro”, feliz por “estar a jogar num clube bom e estar numa seleção grande”, sendo que a melhor prenda era vencer os dois jogos com a Dinamarca.

Muito utilizado no Manchester United esta temporada, Diogo Dalot disse estar “a lutar para ter mais capacidade”, para poder fazer mais jogos seguidos, “para aguentar um calendário tão grande e exigente”.

“Se o mister decidir, estarei pronto para fazer os dois jogos”, afirmou.

O primeiro encontro com a Dinamarca será já na quinta-feira, em Copenhaga, no Estádio Parken, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos será no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à ‘final four’ da Liga da Nações.

A seleção das ‘quinas’ chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.