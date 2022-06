Numa verdadeira ‘maratona’ de quatro jogos em apenas 11 dias, a equipa das ‘quinas’ terá, no Estádio Benito Villamarín, muito provavelmente, o teste mais árduo de toda a fase de grupos, a par do último encontro da ‘poule’, novamente diante dos espanhóis, mas em Braga, em 27 de setembro.

Este duelo ibérico poderá ser mesmo crucial para ‘agarrar’ a primeira posição do grupo, a única que dá acesso à ‘final four’ da prova, cuja primeira edição foi conquistada pelos lusos, no Porto, em 2019, numa final diante dos Países Baixos.

Com tantos encontros num curto espaço de tempo, o selecionador português, Fernando Santos, já adiantou que irá fazer uma rotação de jogo para jogo. Contudo, o ‘onze’ a apresentar hoje será aquele que lhe dá mais garantias.

Fernando Santos deverá apostar em Diogo Costa para a baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Pepe, Danilo e Raphaël Guerreiro.

João Moutinho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva devem compor o meio-campo, enquanto Otávio e Diogo Jota, ou Rafael Leão, podem fazer companhia ao ‘capitão’ Cristiano Ronaldo no ataque.

De fora da primeira jornada vão ficar três atletas dos 26 convocados, visto que na ficha de jogo apenas podem constar 23, sendo certo que Vítor Ferreira será um deles, uma vez que está infetado com o coronavírus.

O encontro da primeira jornada do Grupo 2, frente à Espanha, tem início marcado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 09 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuarem em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Após estes quatro jogos, a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.