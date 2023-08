Uma derrota de Portugal, que esteve a perder por sete golos (9-2 e 10-3) e atingiu o intervalo a cinco da Hungria (16-11), afastava a seleção lusa da fase seguinte e da luta pelas medalhas, mas o triunfo coloca-a ainda na luta pelos ‘quartos’.

A Hungria entrou melhor na partida, perante uma seleção lusa a falhar consecutivamente nas ações ofensivas, e cedo chegou à vantagem de cinco golos (6-1), por volta dos 10 minutos de jogo, que elevou para sete aos 10-3.

Um parcial de três golos, por Filipe Martins, Nuno Oliveira (sete metros) e Tiago Sousa, diminuiu o fosso no marcador para 10-6, com pouco menos de 10 minutos para jogar até ao intervalo, que foi atingido com a Hungria a vencer por 16-11.

Portugal entrou bem na segunda parte, a ajustar a sua defesa às incursões de Tamas Kovacs (14 golos) e Kristof Csorgo (4), jogadores por onde passava todo o jogo ofensivo da seleção húngara, e, com um parcial de 6-2, encurtou para a diferença mínima aos 18-17.

O capitão António Machado empatou aos 19-19, condição que Portugal atingia pela primeira vez no jogo, mas a seleção da Hungria voltou a abrir o marcador para uma diferença de três golos, aos 23-20, que manteve até aos 26-23.

Com o guarda-redes Vasco Teixeira em bom plano na equipa portuguesa, e João Lourenço e Tiago Sousa, com seis golos cada, em evidência na finalização, a seleção lusa empatou aos 27-27 e passou para a frente, pela primeira vez, aos 28-27.

Com mais um jogador e com pouco menos de três minutos para jogar, a seleção portuguesa mostrou a serenidade necessária para segurar a vantagem e fechar o jogo aos 31-29, que deixa em aberto as contas do Grupo I da ‘main round’.

Portugal tem uma partida decisiva na terça-feira frente à Eslovénia, pelas 16:30 — seleção que ainda hoje defronta a Croácia -, e, em caso de vitória, entra nas contas da passagem aos quartos de final, ao alcance das duas primeiras classificadas.