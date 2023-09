Hoje o selecionador nacional Roberto Martínez fez três alterações em relação ao último encontro disputado: António Silva, João Palhinha e Vitinha entraram para os lugares de Pepe, Danilo e Rúben Neves.

Para a segunda parte, Martínez colocou Nélson Semedo, Pedro Neto e Otávio para os lugares de João Cancelo, Rafael Leão e Vitinha.

Agora, com a vitória, a seleção nacional pode apurar-se para a fase final do Euro2024 na recepção ao Luxemburgo, na segunda-feira, no Estádio do Algarve.

O capitão da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo não vai estar presente nesse jogo devido ao cartão amarelo que viu hoje no jogo contra a Eslováquia.