A seleção portuguesa de futsal venceu hoje Marrocos por 4-1 e assegurou o primeiro lugar do Grupo E do Mundial2024, enfrentando o Cazaquistão nos oitavos de final da competição, que decorre no Uzbequistão.

Num duelo entre duas equipas já apuradas para a fase seguinte e que decidia o primeiro lugar do grupo, a formação das ‘quinas’, que defende o título, marcou por intermédio de Erick Mendonça (dois minutos), Bruno Coelho (19 de penálti e 22) e Zicky Té (39) enquanto El Mesrar (34) apontou o tento dos marroquinos. Portugal, que nos jogos anteriores venceu o Panamá (10-1) e o Tajiquistão (3-2), terminou o Grupo E em primeiro, com nove pontos, e vai enfrentar nos oitavos de final o Cazaquistão, que acabou a ‘poule’ D em segundo, com os mesmos sete pontos da líder Espanha.