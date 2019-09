A seleção portuguesa de futsal de sub-19 qualificou-se hoje para as meias-finais do Europeu da categoria, ao impor-se à Rússia por 4-1, garantindo também a vitória no grupo A, com um ‘pleno’ de triunfos.

Em Riga, a ‘equipa das quinas’ chegou à vitória nos instantes finais, com três golos no minuto 40, por Tomás (2-1), Sévio Marcelo (3-1), e Reis (4-1). A equipa portuguesa até esteve a perder, com a Rússia a fazer o 1-0 por Titkov, aos três minutos, mas Sévio Marcelo empatou aos 14 e a igualdade manteve-se até ao último minuto. Nas primeiras jornadas, Portugal tinha vencido a anfitriã Letónia, por 6-0, e a Polónia, por 3-1. Nas meias-finais, agendadas para quinta-feira, Portugal defrontará na Arena Riga o segundo classificado do grupo B, num momento em que falta disputar, ainda hoje, a terceira jornada, com a Espanha a liderar, com seis pontos, seguida da Croácia e da Ucrânia, que se defrontam, ambas com três. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.