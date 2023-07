Em Hamilton, na Nova Zelândia, na segunda jornada do Grupo E, Telma Encarnação fez, aos sete minutos, o primeiro golo de Portugal em Mundiais, e Kika Nazareth fez o segundo, aos 21.

Com este triunfo, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das ‘quinas’ na última jornada, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.

Neste jogo frente ao Vietname, a avançada Telma Encarnação entrou para a história do futebol português, ao marcar o primeiro golo de sempre da formação das ‘quinas’ num Mundial, em Hamilton, na Nova Zelândia.

No Waikato Stadium, que tinha sido palco da qualificação lusa, em 22 de fevereiro, face aos Camarões (2-1), a jogadora do Marítimo, de 21 anos, marcou aos sete minutos, à boca da baliza, de pé direito, depois de uma assistência de Lúcia Alves.

Em fase finais, a avançada portuguesa, que somou o seu sexto golo à 25.ª internacionalização ‘AA’, apontou também o oitavo tento luso, depois de sete em Europeus.

Carolina Mendes, do Sporting de Braga, marcou o primeiro golo de sempre de Portugal em fase finais, no Europeu de 2017, em 23 de julho, em Roterdão, num triunfo por 2-1 sobre a Escócia, e, na mesma edição, faturou também à Inglaterra (1-2), sendo a única jogadora lusa com dois tentos.

Ana Leite apontou o outro tento luso no Euro2017, no triunfo face as escocesas, enquanto, no Euro2022, marcaram Diana Gomes e Jéssica Silva, à Suíça (2-2), e Carole Costa, de penálti, e Diana Silva, na derrota por 3-2 com os Países Baixos.

Depois do desaire com os Países Baixos (0-1 no domingo, em Dunedin), Portugal cumpriu hoje face ao Vietname o segundo encontro no Grupo E do Mundial2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Com este triunfo, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das 'quinas' na última jornada, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.

"Dia histórico"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, considerou que hoje, após a primeira vitória de Portugal no Mundial feminino de futebol, é “mais um dia histórico para o desporto e para as mulheres”.

“As navegadoras conseguiram a primeira vitória de sempre num Mundial, naquela que é a sua estreia no maior palco de todos. Que orgulho ver estas jogadoras a abrir portas a tantas outras”, escreveu na sua conta no Twitter a ministra com a tutela do Desporto.