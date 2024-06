A cidade de Frankfurt, na Alemanha, vai na segunda-feira ser o palco do primeiro duelo oficial entre as duas nações, e logo com a qualificação para os quartos de final de um Europeu em jogo, com o destino a voltar a juntar as duas equipas, meses depois de um ‘amigável’ na capital eslovena, que resultou em desaire para o lado português.

Naquele que é até hoje o único encontro entre Portugal e Eslovénia, a seleção nacional acabou derrotada por 2-0, pondo fim ao registo totalmente vitorioso de Martínez, que vinha de 10 triunfos em 10 jogos, na fase de qualificação para o Euro2024, e de uma goleada sobre a Suécia (5-2), dias antes num particular em Guimarães.

Numa janela de março em que o selecionador nacional chamou mais de 30 jogadores e em que dividiu o grupo em duas fases, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rúben Dias falharam a partida em solo esloveno, após terem participado na partida com os suecos, enquanto Diogo Costa, Pepe, Diogo Dalot, Vitinha, João Cancelo, João Félix e Cristiano Ronaldo estiveram apenas presentes em Liubliana.

Adam Ceric, aos 72 minutos, e Elsnik, aos 80, jogadores que estão presentes no Euro2024, fizeram os golos na Eslovénia nessa partida, dando uma triunfo inesperado à formação da casa.

Portugal volta assim a encontrar a Eslovénia e após Martínez sofrer a sua primeira derrota em jogos oficiais com Portugal, perante a Geórgia (2-0), no fecho do Grupo F, naquela que é até agora a maior surpresa do Euro2024.

Para estar na Alemanha, a Eslovénia, liderada pelo técnico Matjaz Kek, foi segunda classificado do Grupo H da fase de qualificação, em igualdade pontual com a Dinamarca, que venceu o agrupamento, mas com desvantagem no confronto direto.

Já em solo germânico, os eslovenos chegam ao encontro com Portugal sem derrotas, depois de terem empatado todos os encontros que disputaram no Grupo C. A campanha começou com um 1-1 frente à Dinamarca, num reencontro após a fase de apuramento, seguindo-se novo 1-1 com a Sérvia, numa partida em que estiveram a poucos segundos de vencer, e um nulo com a Inglaterra.

Naquela que é apenas a segunda participação em Europeu, a Eslovénia está pela primeira vez nos ‘oitavos’, mas continua sem saber o que é vencer, já que no Euro2000, na estreia, somou dois empates e uma derrota.

O encontro marca também a despedida de Frankfurt e do Deutsche Bank Park, recinto com capacidade para cerca de 50 mil pessoas, do Euro2024, depois de ter recebido o Suíça-Alemanha (1-1), o Dinamarca-Inglaterra (1-1), o Bélgica-Eslováquia (0-1) e o Eslováquia-Roménia (1-1).

A partida está agendada para as 21:00 (20:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.