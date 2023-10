Depois do 3-0 a Andorra e do 5-0 aos bielorrussos, na Arménia, Portugal venceu com golos de Renato Veiga (11 minutos), Fábio Silva (34), Francisco Conceição (41), Paulo Bernardo (59), Mateus Fernandes (80) e Rodrigo Gomes (87), contra um de Maksim Kasarab (25).

O ‘onze’ de Rui Jorge, que ao intervalo já vencia por 3-1, reforçou a liderança, somando agora nove pontos (três jogos), contra cinco da Grécia (três), quatro de Croácia (dois) e Ilhas Faroé (três) e três de Andorra (cinco) e Bielorrússia (seis).