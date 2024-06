O britânico da UAE Emirates entrou hoje na tirada com a camisola amarela e reforçou-a após 148,6 quilómetros nos Alpes, entre Ambrì e Carì, cumpridos em 3:54.37 horas.

João Almeida, que selecionou a concorrência na subida final, ainda acabou no segundo lugar, após todo esse trabalho, a cinco segundos, com o colombiano Egan Bernal (INEOS) no terceiro posto, a 16.

O português, que fará parte da equipa que ‘escudará’ o esloveno Tadej Pogacar na Volta a França, assim como Yates, mostrou como pode ser valioso como ‘supergregário’ na alta montanha, reduzindo um grupo com vários trepadores a um quinteto de resistentes, para permitir ao britânico atacar nos dois quilómetros finais.

Depois de lhe responderem, Bernal e o espanhol Enric Mas (Movistar) ainda acabaram ultrapassados pelo ciclista luso, que está a 35 segundos do colega de equipa, no segundo lugar da geral.

Bernal é terceiro, já a 1.11 minutos, quando faltam três etapas para o final, incluindo um contrarrelógio individual, no domingo, em que o português será, em teoria, superior.

Os outros dois portugueses em prova recuperaram posições na geral, com Rui Costa (EF Education-Easy Post) a subir ao 51.º posto e Nelson Oliveira (Movistar) ao 61.º.

Na sexta-feira, a toada de alta montanha mantém-se nos 151,4 quilómetros entre Locarno e Blatten, com uma subida de categoria especial e uma outra, de primeira categoria, a coincidir com a meta.