Em comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa, o técnico, de 48 anos, explica que a decisão “foi tomada na sequência de uma avaliação ponderada e rigorosa sobre a lisura do processo de definição da liderança técnica neste novo ciclo competitivo”.

“Tendo estado sempre envolvido em conversações visando a sua continuidade desde o final do Mundial2024, Marcos Antunes tirou ilações do impasse que se verificou, assim como dos últimos desenvolvimentos públicos, sendo agora claras as diferenças de visão e ambição para o horizonte do futsal em Angola”, refere o comunicado.

O técnico, que assumiu o comando técnico da seleção africana em 2022, deixou um agradecimento ao povo angolano “pelo apoio incondicional à seleção”.

“Juntos, vivemos momentos inesquecíveis e espero que eles sejam o combustível para que a chama do futsal nunca se apague no país”, refere o comunicado, no qual o técnico agradece a todos os jogadores, e manifesta um desejo: “Quero acreditar que o que conquistámos e sonhámos não foi em vão”.

Em 2024, a seleção angolana marcou presença na sua segunda fase final de um Mundial, e terminou na segunda posição a CAN.