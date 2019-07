A nadadora do Benfica Victoria Kaminskaya foi a portuguesa mais bem classificada do trio que competiu hoje, ao terminar as eliminatórias dos 200 metros estilos em 2.13,97 minutos, um registo que lhe valeu o 19.º tempo entre as 36 inscritas.

A também benfiquista Diana Durães concluiu os 400 metros livres em 4.07,10, terminando a prova no 27.º lugar, entre as 43 participantes, enquanto Ana Catarina Monteiro, do Fluvial Vilacondense, foi a 29.ª entre as 52 presentes nos 100 metros mariposa, com a marca de 1.00,37 minutos.

Kaminskaya ainda vai disputar as provas de 200 metros bruços e 400 estilos, Durães os 800 e 1.500 livres e Monteiro os 200 mariposa.

Na segunda-feira, entram em prova mais quatro dos 10 representantes lusos nos Mundiais de natação pura, casos de Gabriel José Lopes (ALN-Louzan), nos 100 metros costas, Miguel Duarte Nascimento (Benfica), nos 200 livres, Tamila Holub (Sporting de Braga) e Diana Durães, nos 1.500 livres.