O ala Pany Varela ‘bisou’ no histórico triunfo de Portugal frente à Argentina (2-1), na final do Mundial Lituânia2021 e o fixo Erick também participou na conquista do cetro mundial, em Kaunas.

Outro membro do plantel dos ‘leões’, o ala italo-brasileiro Merlim é igualmente finalista designado para a distinção de melhor jogador do mundo em 2021, atribuída pela Futsal Planet.

O português Ricardinho é o praticante que venceu mais vezes o prémio, tendo sido eleito seis vezes melhor jogador de futsal do mundo, em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

No setor feminino, a internacional portuguesa Janice Silva, que se transferiu do Benfica para os italianos do Città di Falconara, também consta do lote de 10 candidatas ao prémio de melhor jogadora do mundo no ano passado.

Ambas as seleções portuguesas e os respetivos selecionadores, Jorge Braz e Luís Conceição, figuram entre os nomeados nas respetivas categorias.

Depois de já ter sido eleita a melhor do mundo em 2018, a seleção masculina é uma séria candidata a ser novamente premiada, depois de se ter sagrado campeã do mundo, enquanto Jorge Braz pode ser eleito o melhor selecionador masculino pela quarta vez consecutiva.

O Sporting o seu técnico, Nuno Dias, e o seu guarda-redes brasileiro Guitta podem vir a ser igualmente distinguidos, assim como a equipa feminina do Benfica, o seu antigo treinador, Pedro Henriques, e a sua guarda-redes Ana Catarina.