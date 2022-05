Com Nuno Tavares a titular e Cedric Soares a entrar aos 77 minutos, o Arsenal adiantou-se no marcador aos 38 minutos, pelo defesa Rob Holding, contudo, em cima do intervalo, aos 45, o avançado Jarrod Bowen restabeleceu a igualdade.

Na etapa complementar, os ‘gunners’ de Mikel Arteta regressaram ao comando aos 54 minutos, pelo defesa brasileiro Gabriel, facto que lhes permitiu manter o quarto lugar de ‘champions’, com 63 pontos, dois de avanço para o Tottenham.

Depois de três derrotas ante rivais teoricamente acessíveis, seguidas de triunfos sobre Chelsea e Manchester United, o Arsenal, com o êxito de hoje, aproximou-se do terceiro posto, ficando a três pontos dos ‘blues’, campeões da Europa e do mundo.

Já o West Ham é sétimo, com 52 pontos, em posição de Liga Conferência, a três pontos do Manchester United, na Liga Europa, e com três de avanço sobre o Wolverhampton de Bruno Lage, que também perdeu nesta ronda.

Os londrinos estarão a pagar o esforço de continuarem em prova na Liga Europa, uma vez que apenas conquistaram um dos últimos 12 pontos possíveis.

Horas antes, o Everton conquistou ganhou algum fôlego com o triunfo, por 1-0, sobre o Chelsea, recuperando a possibilidade de sair dos lugares de despromoção, uma vez que tem um jogo a menos.

O internacional brasileiro Richarlison, aos 47 minutos, aproveitando um erro do experiente Cesar Azpilicueta na saída de bola, apontou o único golo de um desafio concluído com 79% de posse de bola do Chelsea, um domínio avassalador traduzido em cerca do dobro dos remates, incluindo um de Mason Mount ao ferro, mas sem qualquer eficácia.

O conjunto de Liverpool, que não contou com o português André Gomes, que recupera de lesão, é 18.º e antepenúltimo, com 32 pontos, mas menos um jogo, a dois pontos de Burnley e Leeds.

O Chelsea, que vinha de empate 1-1 na visita ao Manchester United, é terceiro, com 66, com três de avanço para o Arsenal e cinco para o Tottenham, que bateu o Leicester por 3-1.

Em Londres, o inevitável Harry Kane colocou os ‘spurs’ na frente, com golo aos 22 minutos, sendo que, na segunda parte, os festejos ficaram a cargo do sul-coreano Son Heung-Min, que ‘bisou’ aos 60 e 79 minutos.

O nigeriano Kelechi Ihenacho ainda reduziu, aos 90+1, para o Leicester, 11.º, com 42 pontos e menos um jogo.

O Manchester City lidera com 83 pontos, mais um do que o Liverpool.