O italiano, de 60 anos, apareceu nas bancadas do Goodison Park, onde se cruzou com Arteta, oficializado na sexta-feira como técnico do Arsenal, minutos depois de ser confirmado como novo treinador dos ‘toffees’.

Ancelotti vai substituir o interino Duncan Ferguson, que assumiu o comando da equipa após o português Marco Silva ter sido despedido em 5 de dezembro, no seguimento da derrota fora com o Liverpool, por 5-2.

Depois disso, a equipa, que tem o médio internacional luso André Gomes lesionado, ainda venceu em casa o Chelsea (3-1), mas somou posteriormente mais dois empates, fora com o Manchester United e em casa com o Leicester, pelo qual foi eliminada, nos penáltis, da Taça da Liga inglesa.

O treinador italiano terá a sua segunda experiência em Inglaterra, depois de ter comandado o Chelsea entre 2009 e 2011, conquistando um campeonato, uma supertaça e uma taça de Inglaterra.

No Arsenal, Mikel Arteta estreia-se como treinador principal, deixando o cargo de adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, e substitui o ‘provisório’ Fredrik Ljungberg, já após a saída do espanhol Unai Emery dos ‘gunners’.

O empate de hoje, num jogo em que o Arsenal teve maior posse de bola e tentativas de chegar ao golo, manteve os londrinos no nono lugar – enquanto não se realizam os restantes jogos da ronda -, e o Everton em 15.º, quatro pontos acima da linha de descida.