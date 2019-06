Os planos atuais incluem a integração do VAR com as comunicações do estádio durante os jogos e a transmissão de mensagens e clipes [de vídeo] através de uma aplicação para dispositivos móveis quando uma decisão está ser analisada.

A Premier League também já criou gráficos para serem exibidos nos ecrãs dos estádios de forma a facilitar a explicação em qualquer atraso relacionado com o VAR ou em qualquer decisão que seja alterada.

Além disso, se o VAR for da opinião que um videoclipe irá ajudar a explicar uma decisão anulada, este será igualmente exibido no estádio.

No caso dos clubes que não dispõem de ecrãs apropriados, as comunicações do VAR serão feitas utilizando uma combinação de anúncios feitos pelo speaker e mensagens nos placares.

A ideia proposta para a aplicação seguiria o mesmo princípio — utilizar mensagens claras e repetições relevantes de um jogo para manter os adeptos informados.

Os planos da Premier League visam abordar uma das principais preocupações ainda ligadas ao VAR, que é a falta de comunicação com os espetadores no estádio e os telespetadores quando uma decisão está a ser avaliada.

O VAR fará a sua estreia na próxima temporada na Premier League, fazendo com que a primeira divisão inglesa seja a última das principais ligas do futebol europeu a introduzi-lo.

Os clubes tinham rejeitado anteriormente a introdução da tecnologia em abril de 2018. No entanto, testes sem ser em situação de jogo foram posteriormente realizados e foi utilizada em jogos selecionados nas duas maiores competições domésticas a eliminar, a Taça Inglesa (FA Cup) e a Taça da Liga (League Cup).

Os clubes da Premier League apoiaram mais tarde, em novembro de 2018, a introdução do VAR.